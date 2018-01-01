Опис тренінг-тесту: «Речі в кімнаті»

Цей тренінг-тест призначений для тих, хто тільки починає вивчати словацьку мову, і охоплює одну з базових тем рівня A1 — «Що в твоїй кімнаті?» (Veci v izbe). У повсякденному житті ми часто описуємо своє житло, розповідаємо, що знаходиться в кімнаті, як називаються різні предмети і де вони розташовані. Тому знання лексики, пов’язаної з предметами інтер’єру, меблями та побутовими речами, є надзвичайно важливим для початкового рівня.

У тренінг-тесті представлено 100 запитань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох. Завдання побудовані так, щоб ви могли не лише згадати слова, а й логічно пов’язати їх з функцією, розташуванням і призначенням у кімнаті. Це допомагає розвивати уважність, пам’ять і впевнене використання слів у реальних діалогах.

Під час виконання ви вивчите й закріпите назви таких предметів, як posteľ (ліжко), stôl (стіл), skriňa (шафа), lampa (лампа), zrkadlo (дзеркало), počítač (комп’ютер), závesy (штори), polica (полиця) та багато інших.

Тренінг-тест підходить як для індивідуального навчання, так і для занять у парах або групі. Він допоможе розширити словниковий запас, покращити розуміння контексту і підготуватися до реального спілкування на побутові теми.

Ідеально підходить для повторення, тренування та самоперевірки на рівні A1 — початковий.