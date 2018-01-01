Описание тренинг-теста: «Вещи в комнате»

Этот тренинг-тест предназначен для тех, кто только начинает изучать словацкий язык, и охватывает одну из базовых тем уровня A1 — «Что в твоей комнате?» (Veci v izbe). В повседневной жизни мы часто описываем своё жильё, рассказываем, что находится в комнате, как называются различные предметы и где они расположены. Поэтому знание лексики, связанной с предметами интерьера, мебелью и бытовыми вещами, крайне важно для начинающего уровня.

В тренинг-тесте представлено 100 вопросов с выбором одного правильного ответа из четырёх. Задания построены так, чтобы вы могли не только вспомнить слова, но и логически связать их с функцией, местоположением и назначением в комнате. Это помогает развивать внимание, запоминание и уверенное использование слов в реальных диалогах.

В процессе выполнения вы выучите и закрепите названия таких предметов, как posteľ (кровать), stôl (стол), skriňa (шкаф), lampa (лампа), zrkadlo (зеркало), počítač (компьютер), závesy (занавески), polica (полка) и многих других.

Тренинг-тест подходит как для индивидуальной работы, так и для занятий в парах или группе. Он поможет расширить словарный запас, улучшить понимание контекста и подготовиться к реальному общению на бытовые темы.

Идеально подходит для повторения, тренировки и самопроверки на уровне A1 — начинающий.