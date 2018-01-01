Правила:
Правильна відповідь: 4 баллів
Неправильна відповідь: -0 баллів
Кількість запитань: 18Почати тест
Ми вважаємо, що знання дієслів "byť" і "mať" — основа основ словацької мови. Саме тому, якщо ви відповісте на всі питання тесту правильно, можна сміливо стверджувати, що ви оволоділи важливою частиною мови.
Ми підготували для вас захоплюючий тренажер у вигляді тесту по словацькій мові, який допоможе вам ефективно вивчати словацьку мову та підготуватися до екзаменів.
Для успішного проходження тесту вам потрібно продемонструвати впевнені знання дієслів "byť" і "mať" у різних формах, які використовуються в словацькій мові. Ці два дієслова є основними для побудови речень у теперішньому часі. Знання їх форм критично важливе для правильного спілкування, і ми впевнені, що результат з 100% правильними відповідями — це вірний показник того, що ви дійсно вивчили ці дієслова. Крім того, цей тест — чудовий тренажер для тих, хто вивчає словацьку мову або готується до екзаменів по словацькій мові, адже з ним у вас завжди будуть на слуху основні дієслова, які зустрічаються в повсякденному спілкуванні.
Якщо ви хочете впевнено вивчати словацьку мову і успішно пройти тести, які перевіряють ваше знання дієслів "byť" і "mať", цей тренажер стане чудовим помічником.