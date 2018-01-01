Правила:
Правильный ответ: 4 баллы
Неправильный ответ: -0 баллы
Количество вопросов: 18Начать тест
Мы считаем, что знание глаголов "byť" и "mať" — основа основ словацкого языка. Именно поэтому, если вы ответите на все вопросы теста правильно, можно смело утверждать, что вы овладели важнейшей частью языка.
Мы подготовили для вас увлекательный тренажер в виде теста по словацкому языку, который поможет вам эффективно изучать словацкий язык и подготовиться к экзаменам.
Для успешного прохождения теста вам нужно продемонстрировать уверенные знания глаголов "byť" и "mať" в различных формах, которые используются в словацком языке. Эти два глагола являются основными для построения предложений в настоящем времени. Знание их форм критично для правильного общения, и мы уверены, что результат с 100% правильных ответов — это верный показатель того, что вы действительно выучили эти глаголы. Кроме того, этот тест — отличный тренажер для тех, кто изучает словацкий язык или готовится к экзаменам по словацкому языку, ведь с ним у вас всегда будут на слуху основные глаголы, которые встречаются в повседневном общении.
Если вы хотите уверенно изучать словацкий язык и успешно пройти тесты, которые проверяют ваше знание глаголов "byť" и "mať", этот тренажер станет отличным помощником.