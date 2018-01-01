Опис тренінг-тесту: «Людина і сім’я»

Цей онлайн тренінг-тест призначений для тих, хто лише починає вивчати словацьку мову, і охоплює одну з базових тем рівня A1 — «Людина і сім’я» (Človek a rodina). У повсякденному житті ми часто розповідаємо про себе, своїх родичів та взаємини. Тому знання лексики, пов’язаної з людиною та родиною, є надзвичайно важливим для початкового рівня.

У тренінг-тесті підготовлено понад 100 запитань, з яких під час кожного проходження випадковим чином обираються 20 запитань із чотирма варіантами відповіді. Завдання розроблені так, щоб ви могли не лише запам’ятати слова, а й логічно пов’язати їх з описом людей, родини та повсякденних дій.

Тест охоплює такі теми:

Тема: Людина

Тема: Члени родини

Тема: Частини тіла

Тема: Щоденні дії

Під час виконання тесту ви вивчите та закріпите назви таких понять, як: otec (батько), matka (мати), brat (брат), sestra (сестра), starý otec (дідусь), stará mama (бабуся), dieťa (дитина), rodina (родина), а також частини тіла, щоденні дії та родинні стосунки.

Онлайн тренінг-тест підходить як для самостійної практики, так і для занять у парах чи групах. Він допоможе вам розширити словниковий запас, покращити розуміння контексту та підготуватися до реального спілкування на теми родини, опису людей та повсякденного життя.

Ідеально підходить для повторення, тренування та самоперевірки на рівні A1 — початковому.