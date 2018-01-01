Описание тренинг-теста: «Человек и семья»

Этот онлайн тренинг-тест предназначен для тех, кто только начинает изучать словацкий язык, и охватывает одну из базовых тем уровня A1 — «Человек и семья» (Človek a rodina). В повседневной жизни мы часто рассказываем о себе, своих родственниках и взаимоотношениях. Поэтому знание лексики, связанной с человеком и семьёй, крайне важно для начального уровня.

В тренинг-тесте подготовлено более 100 вопросов, из которых при каждом прохождении случайным образом выбираются 20 вопросов с четырьмя вариантами ответа. Задания разработаны так, чтобы вы могли не только запомнить слова, но и логически связать их с описанием людей, семьи и повседневных действий.

Тест охватывает следующие темы:

Тема: Человек

Тема: Члены семьи

Тема: Части тела

Тема: Ежедневные действия

В процессе выполнения теста вы выучите и закрепите названия таких понятий, как: otec (отец), matka (мать), brat (брат), sestra (сестра), starý otec (дедушка), stará mama (бабушка), dieťa (ребёнок), rodina (семья), а также части тела, действия из повседневной жизни и отношения между родственниками.

Онлайн тренинг-тест подходит как для самостоятельной практики, так и для занятий в парах или группах. Он поможет вам расширить словарный запас, улучшить понимание контекста и подготовиться к реальному общению на темы семьи, описания людей и повседневной рутины.

Идеально подходит для повторения, тренировки и самопроверки на уровне A1 — начальном.