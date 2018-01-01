Опис тренінг-тесту: «Одяг і взуття»

Цей онлайн тренінг-тест призначений для тих, хто лише починає вивчати словацьку мову, і охоплює одну з базових тем рівня A1 — «Одяг і взуття» (Oblečenie a obuv). У повсякденному житті ми часто розповідаємо про свій одяг, покупки та зовнішній вигляд. Тому знання лексики, пов'язаної з одягом і взуттям, є надзвичайно важливим для початкового рівня.

У тренінг-тесті підготовлено 100 запитань, з яких під час кожного проходження випадковим чином обираються 20 запитань з чотирма варіантами відповіді. Завдання розроблені так, щоб ви могли не лише запам'ятати слова, а й логічно пов'язати їх із функціями та використанням предметів одягу та взуття в реальних ситуаціях.

Під час виконання тесту ви вивчите та закріпите назви таких предметів, як: tričko (футболка), nohavice (штани), šaty (плаття), bunda (куртка), topánky (взуття), čižmy (чоботи), klobúk (капелюх), rukavice (рукавички) та багато інших.

Онлайн тренінг-тест підходить як для самостійної практики, так і для занять у парах чи групах. Він допоможе вам розширити словниковий запас, покращити розуміння контексту та підготуватися до реального спілкування на теми одягу, покупок і побуту.

Ідеально підходить для повторення, тренування та самоперевірки на рівні A1 — початковому.