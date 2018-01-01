Описание тренинг-теста: «Одежда и обувь»

Этот онлайн тренинг-тест предназначен для тех, кто только начинает изучать словацкий язык, и охватывает одну из базовых тем уровня A1 — «Одежда и обувь» (Oblečenie a obuv). В повседневной жизни мы часто рассказываем о своей одежде, покупках и внешнем виде. Поэтому знание лексики, связанной с одеждой и обувью, крайне важно для начального уровня.

В тренинг-тесте подготовлено 100 вопросов, из которых при каждом прохождении случайным образом выбираются 20 вопросов с четырьмя вариантами ответа. Задания разработаны так, чтобы вы могли не только запомнить слова, но и логически связать их с функциями и использованием предметов одежды и обуви в реальных ситуациях.

В процессе выполнения теста вы выучите и закрепите названия таких предметов, как: tričko (футболка), nohavice (брюки), šaty (платье), bunda (куртка), topánky (обувь), čižmy (сапоги), klobúk (шляпа), rukavice (перчатки) и многих других.

Онлайн тренинг-тест подходит как для самостоятельной практики, так и для занятий в парах или группах. Он поможет вам расширить словарный запас, улучшить понимание контекста и подготовиться к реальному общению на темы одежды, покупок и повседневной жизни.

Идеально подходит для повторения, тренировки и самопроверки на уровне A1 — начальном.