Опис тренінг-тесту: «Продукти і напої»

Цей онлайн тренінг-тест призначений для тих, хто лише починає вивчати словацьку мову, і охоплює одну з базових тем рівня A1 — «Продукти і напої» (Potraviny a nápoje). У повсякденному житті ми часто обговорюємо покупки, харчування та замовлення у кафе. Тому знання лексики, пов'язаної з продуктами і напоями, є надзвичайно важливим для початкового рівня.

У тренінг-тесті підготовлено 100 запитань, з яких під час кожного проходження випадковим чином обираються 20 запитань з чотирма варіантами відповіді. Завдання розроблені так, щоб ви могли не лише запам’ятати слова, а й логічно пов’язати їх із повсякденним використанням продуктів та напоїв.

Під час виконання тесту ви вивчите та закріпите назви таких продуктів і напоїв, як: chlieb (хліб), maslo (масло), syr (сир), mlieko (молоко), jablko (яблуко), voda (вода), káva (кава), džús (сік) та багато інших.

Онлайн тренінг-тест підходить як для самостійної практики, так і для занять у парах чи групах. Він допоможе вам розширити словниковий запас, покращити розуміння контексту та підготуватися до реального спілкування на теми їжі, напоїв і покупок.

Ідеально підходить для повторення, тренування та самоперевірки на рівні A1 — початковому.