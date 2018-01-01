Описание тренинг-теста: «Продукты и напитки»

Этот онлайн тренинг-тест предназначен для тех, кто только начинает изучать словацкий язык, и охватывает одну из базовых тем уровня A1 — «Продукты и напитки» (Potraviny a nápoje). В повседневной жизни мы часто обсуждаем покупки, питание и заказы в кафе. Поэтому знание лексики, связанной с продуктами и напитками, крайне важно для начального уровня.

В тренинг-тесте подготовлено 100 вопросов, из которых при каждом прохождении случайным образом выбираются 20 вопросов с четырьмя вариантами ответа. Задания разработаны так, чтобы вы могли не только запомнить слова, но и логически связать их с повседневным использованием продуктов и напитков.

В процессе выполнения теста вы выучите и закрепите названия таких продуктов и напитков, как: chlieb (хлеб), maslo (масло), syr (сыр), mlieko (молоко), jablko (яблоко), voda (вода), káva (кофе), džús (сок) и многих других.

Онлайн тренинг-тест подходит как для самостоятельной практики, так и для занятий в парах или группах. Он поможет вам расширить словарный запас, улучшить понимание контекста и подготовиться к реальному общению на темы еды, напитков и покупок.

Идеально подходит для повторения, тренировки и самопроверки на уровне A1 — начальном.