Тариф BASIC на навчання у Словаччині після 11 класу

Відповіді на запитання клієнта стосовно проживання та навчання в Словаччині
Профорієнтація та підбір навчального закладу
Допомога у виборі спеціальності на базі всього спектру навчальних програм та пропозицій словацьких університетів
Допомога у визначенні професії відповідно до попиту на ринку праці ЄС, рейтингу університетів, особистих домінант абітурієнта
Персональний підбір ряду навчальних закладів, відповідно до побажань та академічної успішності абітурієнта
Курси
Реєстрація на безкоштовні підготовчі курси (відповідно до пропозицій університету)
Підготовка та оформлення документів
Готуємо та подаємо пакети документів у 2-а обрані університети, відповідно до вимог кожного з них
Комунікація з університетом
Ведення переговорів з університетом на всіх етапах вступу
Передача пакету документів університету, та контроль отримання документів адміністрацією факультету
Визнання попередньої освіти
Оформлення та подача пакету документів у обласні урядові установи Словаччини для отримання документа про визнання середньої освіти (нострифікації)
Отримання підтвердження про зарахування до університету
Проживання, супровід по приїзду
Бронювання гуртожитку
Консультація стосовно поселення
Консультація стосовно відкриття банківського рахунку та страхування
Отримання посвідки на проживання в Словаччині (ВНЖ)
Оформлюємо повний пакет документів та анкету для подачі в міграційній поліції Словаччини
Консультуємо щодо подачі документів
Без додаткових оплат!
В ціну послуг входить оплата перекладів на словацьку мову державним перекладачем, нотаріальні завірення документів, поштові платежі та платежі урядовим установам. Умовою все ж є, дотримання формату наданих документів
В ціну не входить
Додатковий супровід
Супровід на території словаччини:
Супровід при поселенні в гуртожиток
Супровід при записі в студенти в університеті
Оформлення та активація ISIC карти
Допомога в активації проїздного талону на 1-3 місяці за студентськими цінами
Допомога в оформленні ZSSK-посвідки для студента
Відкриття банківського рахунку в Словаччині
Відкриття страхового полісу в Словаччині (ціна полісу сплачується окремо)
Оформлення SIM-карти
Супровід у міграційній поліції при подачі документів для отримання посвідки на проживання
Реєстрація та супровід на обов'язковий медогляд для отримання посвідки на проживання
Підтримка студента під час навчання
Допомога у створенні особистого індивідуального кабінету та електронної пошти на базі університету
Допомога у створенні особистого електронного розкладу на базі університету
Допомога у здійсненні будь-яких платежів студента на протязі першого семестра навчання
Підтримка на протязі першого семестра навчання (консультування студента, допомога у вирішенні життєвих ситуацій)
Інші консультації
Консультація щодо подальшого оновлення посвідки на проживання
Консультація щодо можливості працевлаштування під час навчання
Консультація щодо отримання візи батьками студента та безвізового режиму, допомога у бронюванні готелю
Підготовка до вступу
Екскурсія по університетам в Словаччині
Реєстрація на платні підготовчі курси при університеті
Індивідуальний підбір кімнати або квартири (при бажанні)
Трансфер (для студента)
Трансфер з України в Словаччину (до місця проживання) - ціна узгоджується індивідуально
Трансфер на території Словаччини - ціна узгоджується індивідуально
Додаткові пропозиції
Одноразова допомога у здійсненні будь-яких платежів студента - 10€
Підтримка під час першого семестра навчання (консультування студента, допомога у вирішенні життєвих ситуацій) - 20€/год. (+ витрати на проїзд)
Трансфер на території Словаччини - ціна узгоджується індивідуально
Подача пакету документів на кожну наступну навч. програму - 100€ + внесок за розгляд документів на факультеті (15-80€)
*Комісія за перевід коштів сплачується замовником
Додаткові витрати
Додаткові витрати:
Оплата гуртожитку - 60-150€ / місяць
Оплата ISIC карти - 20-43€
Оплата мобільного оператора - 15- 24€ / місяць
Оплата проїзного квитка для учня до 15€ / місяць
Оплата обов'язкового медогляду в Словаччині- 140-160€
Оплата поштових витрат та податку на міграційній поліції - 10€ або 39€
При наявності вступного Scio-тесту - оплата одного тесту становить 28-45€
Вступний іспит у більшості університетів включає тест з математики та словацької мови. Розпочніть підготовку вже зараз!
Курси словацької мови від рівня A0 до B2
Інтенсивні заняття з досвідченими викладачами.
Зручний графік, адаптований під вашу групу.
Розвиток навичок спілкування, граматики та письма.
Репетитор з математики словацькою мовою
14€ / 60 хв. - 1 абітурієнт
11€ / 80 хв. - групові до 3 абітурієнтів
Наша відлагоджена схема
Етапи співпраці
08/12
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Вибрати 2 спеціальності у ВНЗ Словаччини (ми вам у цьому допоможемо)
Підписати договір
Надати пакет документів
Вітаємо, ви вступили!
Переїзд до Словаччини, поселення
Оформлення дозволу на проживання
На кожному з перелічених етапів наші спеціалісти будуть йти з вами пліч-о-пліч. Вони дадуть відповіді на всі запитання, нададуть детальну консультацію та допоможуть у всьому.