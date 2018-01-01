Тариф BASIC на обучение в Словакии после 11 класса

Ответы на вопросы клиента относительно проживания и обучения в Словакии
Профориентация и подбор учебного заведения
Помощь в выборе профессии со всего спектра учебных программ и предложений словацких университетов
Помощь в определении профессии в соответствии со спросом на рынке труда ЕС, рейтингом университетов, личностными доминантами абитуриента
Персональный подбор ряда учебных заведений в соответствии с пожеланиями и академической успеваемостью абитуриента
Курсы
Регистрация на бесплатные подготовительные курсы (в соответствии с предложениями университета)
Подготовка и оформление документов
Готовим и подаем пакеты документов в 2 университета, согласно требований каждого из них
Комуникация с университетом
Ведение переговоров с университетом на всех этапах поступления
Передача пакета документов университету, контроль получения документов администрацией факультета
Признание предыдущего образования
Оформление и подача пакета документов в областные правительственные учреждения Словакии для получения документа о признании среднего образования (нострификации)
Получение подтверждения о зачислении в университет
Проживание, сопровождение по приезду
Бронирование общежития
Консультация касательно заселения
Консультация по открытию банковского счета, консультация по страхованию
Получение вида на жительство (ВНЖ):
Оформляем полный пакет документов, и анкету для подачи в миграционную полицию в Словакии
Консультируем относительно подачи документов
Без дополнительных оплат!
В цену услуг входит оплата переводов на словацкий язык государственным переводчиком, нотариальные заверения документов, почтовые платежи и платежи правительственным учреждениям. Условием все же является, соблюдение формата предоставленных документов
В цену не входит
Дополнительное сопровождение
Сопровождение на территории Словакии:
Сопровождение при поселении в общежитие
Сопровождение при записи в студенты в университете
Помощь в оформлении и активации ISIC
Помощь в активации проездного талона на 1-3 месяца по студенческим ценам
Помощь в оформлении ZSSK-удостоверения для студента
Открытие банковского счета, страхового полиса в Словакии
Оформление SIM-карты
Сопровождение в миграционную полицию при подаче документов для получения ВНЖ
Регистрация и сопровождение на обязательный медосмотр для получения вида на жительство (ВНЖ)
Поддержка студента во время учебы
Помощь в создании личного индивидуального кабинета и электронной почты на базе университета
Помощь в создании личного электронного расписания на базе университета
Помощь в осуществлении любых платежей студента на протяжении первого семестра учебы
Поддержка в течении первого семестра обучения (консультирование студента, помощь в решении жизненных ситуаций)
Другие консультации
Консультация по дальнейшему обновлению вида на жительство
Консультация по возможности трудоустройства во время обучения
Консультация по поводу получения визы родителями студента и безвизового режима, помощь в бронировании гостиницы
Подготовка к поступлению
Индивидуальная экскурсия по вузам
Регистрация на платные подготовительные курсы при университете
Индивидуальный подбор комнаты или квартиры (при желании)
Трансфер (для студента):
Трансфер с Украины в Словакию (к месту жительства) -
Трансфер на территории Словакии - цена согласовывается индивидуально цена согласовывается индивидуально.
Дополнительные предложения
Единоразовая помощь в осуществлении любых платежей ученика - 10€
Поддержка в течение первого семестра обучения (консультирование ученика, помощь в решении жизненных ситуаций) - 20€/час (+ расходы на проезд)
Трансфер на территории Словакии - цена согласовывается индивидуально
Подача пакета документов на каждую последующую учеб. программу 100€ + взнос за рассмотрение документов (15-80€)
*Комиссия за перевод средств оплачивается заказчиком
Дополнительные расходы
Прочие расходы:
Оплата общежития - 60-150€ / месяц
Оплата ISIC карты - 20-43€
Оплата мобильного оператора - 15-24€ / месяц
Оплата проездного билета для студента - 15€ / месяц
Оплата обязательного медосмотра в Словакии - 140-160€
Оплата почтовых расходов и налога миграционной полиции - 10€ или 39€
При наличии вступительного Scio-теста: 1-ин Scio-тест стоит 28-45€ (при быстрой регистрации тест можно проходить повторно)
Вступительный экзамен в большинстве университетов включает тест по математике и словацкому языку. Начните подготовку уже сейчас!
Курсы словацкого языка от уровня А0 до Б2
Интенсивные занятия с опытными преподавателями.
Удобный график, адаптированный под вашу группу.
Развитие навыков общения, грамматики и письма.
Репетитор с математики на словацком языке
14€ / 60 мин - 1 абитуриент
11€ / 80 мин - груповые до 3 абитуриентов
Наша отлаженная схема
Этапы сотрудничества
08/12
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Переезд в Словакию, поселение
Оформление вида на жительство
На каждом из перечисленных этапов наши специалисты будут идти с вами рука об руку. Они ответят на все вопросы, предоставят детальную консультацию, во всем помогут.