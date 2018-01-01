Підготовка до вступного тесту FIIT STU

Хочеш навчатися у Словаччині та стати айтішником? Тоді факультет інформатики та інформаційних технологій Словацького технічного університету в Братиславі (FIIT STU) і навчальна програма "Інформатика" — чудовий вибір. FIIT STU готує фахівців, які користуються попитом на ринку праці по всій Європі та за її межами. Щоб стати студентом, потрібно успішно скласти вступний іспит з інформатики та математики. Іспит нескладний, якщо добре підготуватися заздалегідь.

Що буде на тесті?

Вступний тест з інформатики перевіряє базові знання, які знадобляться під час навчання. Основні теми:

створення алгоритмів та розуміння їх роботи;

конструкції управління у програмуванні: умови, цикли, розгалуження (незалежно від мови програмування);

логічне мислення та розв'язання логічних задач;

робота з даними: пошук, сортування, фільтрація та перетворення;

пристрій комп'ютера: процесор, оперативна пам'ять, диск та їх взаємодія;

основи роботи з операційними системами (незалежно від Windows, Linux чи інших).

Тест проходить очно у будівлі FIIT STU в Братиславі за адресою Ilkovičová 2. Вступний іспит на навчальний рік 2026/27 також буде проводитися у очному форматі.

Абітурієнтам надається дві спроби для складання тесту — у лютому та квітні. Щоб успішно вступити, потрібно набрати мінімум 70 балів зі 100.

Як ефективно підготуватися до тесту?

Проходь тренувальні тести, максимально наближені до формату FIIT STU;

Повторюй основні теми, розв'язуй задачі на логіку, алгоритми та програмування;

Використовуй якісні матеріали та приклади тестових завдань;

Звернися до Postupai — ми надаємо навчальні матеріали, пробні тести та супроводжуємо на шляху до успішного вступу.

FIIT STU — це можливість отримати безкоштовну європейську освіту в галузі інформаційних технологій. Почни готуватися вже сьогодні — і впевнено зроби крок до свого майбутнього!