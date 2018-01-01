Правила:
Правильна відповідь: 6 баллів
Неправильна відповідь: -0 баллів
Кількість запитань: 15Почати тест
Хочеш навчатися у Словаччині та стати айтішником? Тоді факультет інформатики та інформаційних технологій Словацького технічного університету в Братиславі (FIIT STU) і навчальна програма "Інформатика" — чудовий вибір. FIIT STU готує фахівців, які користуються попитом на ринку праці по всій Європі та за її межами. Щоб стати студентом, потрібно успішно скласти вступний іспит з інформатики та математики. Іспит нескладний, якщо добре підготуватися заздалегідь.
Вступний тест з інформатики перевіряє базові знання, які знадобляться під час навчання. Основні теми:
Тест проходить очно у будівлі FIIT STU в Братиславі за адресою Ilkovičová 2. Вступний іспит на навчальний рік 2026/27 також буде проводитися у очному форматі.
Абітурієнтам надається дві спроби для складання тесту — у лютому та квітні. Щоб успішно вступити, потрібно набрати мінімум 70 балів зі 100.
FIIT STU — це можливість отримати безкоштовну європейську освіту в галузі інформаційних технологій. Почни готуватися вже сьогодні — і впевнено зроби крок до свого майбутнього!