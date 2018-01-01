Правила:
Правильный ответ: 6 баллы
Неправильный ответ: -0 баллы
Количество вопросов: 15Начать тест
Хочешь учиться в Словакии и стать айтишником? Тогда факультет информатики и информационных технологий Словацкого технического университета в Братиславе (FIIT STU) и учебная программа "Информатика" — отличный выбор. FIIT STU готовит специалистов, востребованных на рынке труда по всей Европе и за её пределами. Чтобы стать студентом, необходимо успешно пройти вступительный экзамен по информатике и математике. Экзамен несложный, если заранее хорошо подготовиться.
Вступительный тест по информатике проверяет базовые знания, которые понадобятся на обучении. Основные темы:
Тест проводится очно в здании FIIT STU в Братиславе по адресу Ilkovičová 2. Вступительный экзамен на учебный год 2026/27 также будет проходить в очной форме.
У абитуриентов есть две попытки для сдачи теста — в феврале и апреле. Чтобы успешно поступить, необходимо набрать минимум 70 баллов из 100.
FIIT STU — это возможность получить бесплатное европейское образование в области информационных технологий. Начни готовиться уже сегодня — и уверенно сделай шаг к своему будущему!