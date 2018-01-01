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FIIT STU: Подготовительные тесты по информатике для поступления

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Правила:

Правильный ответ: 6 баллы

Неправильный ответ: -0 баллы

Количество вопросов: 15

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FIIT STU: Подготовительные тесты по информатике для поступления

Подготовка к вступительному тесту FIIT STU

Хочешь учиться в Словакии и стать айтишником? Тогда факультет информатики и информационных технологий Словацкого технического университета в Братиславе (FIIT STU) и учебная программа "Информатика" — отличный выбор. FIIT STU готовит специалистов, востребованных на рынке труда по всей Европе и за её пределами. Чтобы стать студентом, необходимо успешно пройти вступительный экзамен по информатике и математике. Экзамен несложный, если заранее хорошо подготовиться.

Что будет в тесте?

Вступительный тест по информатике проверяет базовые знания, которые понадобятся на обучении. Основные темы:

  • создание алгоритмов и понимание их работы;
  • конструкции управления в программировании: условия, циклы, ветвления (независимо от языка программирования);
  • логическое мышление и решение логических задач;
  • работа с данными: поиск, сортировка, фильтрация и преобразование;
  • устройство компьютера: процессор, оперативная память, диск и их взаимодействие;
  • основы работы с операционными системами (независимо от Windows, Linux или других).

Тест проводится очно в здании FIIT STU в Братиславе по адресу Ilkovičová 2. Вступительный экзамен на учебный год 2026/27 также будет проходить в очной форме.
У абитуриентов есть две попытки для сдачи теста — в феврале и апреле. Чтобы успешно поступить, необходимо набрать минимум 70 баллов из 100.

Как эффективно подготовиться к тесту?

  • Проходи тренировочные тесты, максимально приближённые к формату FIIT STU;
  • Повторяй ключевые темы, решай задачи на логику, алгоритмы и программирование;
  • Используй качественные материалы и примеры тестовых заданий;
  • Обратись в Postupai — мы предоставляем учебные материалы, пробные тесты и сопровождаем на пути к успешному поступлению.

FIIT STU — это возможность получить бесплатное европейское образование в области информационных технологий. Начни готовиться уже сегодня — и уверенно сделай шаг к своему будущему!