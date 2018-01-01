Подготовка к вступительному тесту FIIT STU

Хочешь учиться в Словакии и стать айтишником? Тогда факультет информатики и информационных технологий Словацкого технического университета в Братиславе (FIIT STU) и учебная программа "Информатика" — отличный выбор. FIIT STU готовит специалистов, востребованных на рынке труда по всей Европе и за её пределами. Чтобы стать студентом, необходимо успешно пройти вступительный экзамен по информатике и математике. Экзамен несложный, если заранее хорошо подготовиться.

Что будет в тесте?

Вступительный тест по информатике проверяет базовые знания, которые понадобятся на обучении. Основные темы:

создание алгоритмов и понимание их работы;

конструкции управления в программировании: условия, циклы, ветвления (независимо от языка программирования);

логическое мышление и решение логических задач;

работа с данными: поиск, сортировка, фильтрация и преобразование;

устройство компьютера: процессор, оперативная память, диск и их взаимодействие;

основы работы с операционными системами (независимо от Windows, Linux или других).

Тест проводится очно в здании FIIT STU в Братиславе по адресу Ilkovičová 2. Вступительный экзамен на учебный год 2026/27 также будет проходить в очной форме.

У абитуриентов есть две попытки для сдачи теста — в феврале и апреле. Чтобы успешно поступить, необходимо набрать минимум 70 баллов из 100.

Как эффективно подготовиться к тесту?

Проходи тренировочные тесты, максимально приближённые к формату FIIT STU;

Повторяй ключевые темы, решай задачи на логику, алгоритмы и программирование;

Используй качественные материалы и примеры тестовых заданий;

Обратись в Postupai — мы предоставляем учебные материалы, пробные тесты и сопровождаем на пути к успешному поступлению.

FIIT STU — это возможность получить бесплатное европейское образование в области информационных технологий. Начни готовиться уже сегодня — и уверенно сделай шаг к своему будущему!