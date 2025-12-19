Щороку студенти, які приїжджають навчатися до Словаччини, ставлять Postupai одне й те саме запитання та стикаються з однаковою ситуацією. Документи на студентський ВНЖ вже подані, рішення ще не ухвалене, пластикової карти немає, але виникає потреба терміново виїхати в Україну - через сімейні обставини, документи, іспити, канікули, різдвяні свята або з інших причин.

На перший погляд здається, що проблем немає - адже студент навчається в університеті, легально подав документи та очікує на рішення. Проте саме на цьому етапі найчастіше допускаються помилки, які згодом призводять до відмови у вʼїзді, втрати легального статусу, необхідності повторної подачі документів, пропуску семестру або навіть відрахування з університету через нездану сесію.

Важливо розуміти ключовий момент: подача документів на ВНЖ дає право перебувати лише на території Словаччини, але не надає автоматичного права вільно виїжджати, повертатися назад або подорожувати Європою. До моменту отримання карти тимчасового виду на проживання студент перебуває у перехідному, юридично чутливому статусі.

Також необхідно памʼятати про загальне правило перебування громадян України в Шенгенській зоні - 90 днів протягом 180 днів. Це означає, що без ВНЖ або візи студент може перебувати в країнах Шенгену не більше 90 днів за останні 180 днів. Подача документів на ВНЖ не обнуляє і не продовжує цей строк для виїзду та повторного вʼїзду.

У цій статті ми розберемо, чи можна виїжджати зі Словаччини до отримання ВНЖ, які ризики існують, що робити, якщо студент не встиг податися протягом 90 днів, і як правильно діяти у 2025 - 2026 навчальному році, щоб не втратити право на навчання та легальне перебування.