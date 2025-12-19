Платформа супроводу для навчання в Словаччині
Головна Блог Чи можна виїжджати зі Словаччини, якщо ВНЖ ще не готовий - правила для студентів

Чи можна виїжджати зі Словаччини, якщо ВНЖ ще не готовий - правила для студентів

Блог
дата зміни: 19.12.2025

Студент подав документи на ВНЖ і хоче виїхати - де виникає ризик

Щороку студенти, які приїжджають навчатися до Словаччини, ставлять Postupai одне й те саме запитання та стикаються з однаковою ситуацією. Документи на студентський ВНЖ вже подані, рішення ще не ухвалене, пластикової карти немає, але виникає потреба терміново виїхати в Україну - через сімейні обставини, документи, іспити, канікули, різдвяні свята або з інших причин.

На перший погляд здається, що проблем немає - адже студент навчається в університеті, легально подав документи та очікує на рішення. Проте саме на цьому етапі найчастіше допускаються помилки, які згодом призводять до відмови у вʼїзді, втрати легального статусу, необхідності повторної подачі документів, пропуску семестру або навіть відрахування з університету через нездану сесію.

Важливо розуміти ключовий момент: подача документів на ВНЖ дає право перебувати лише на території Словаччини, але не надає автоматичного права вільно виїжджати, повертатися назад або подорожувати Європою. До моменту отримання карти тимчасового виду на проживання студент перебуває у перехідному, юридично чутливому статусі.

Також необхідно памʼятати про загальне правило перебування громадян України в Шенгенській зоні - 90 днів протягом 180 днів. Це означає, що без ВНЖ або візи студент може перебувати в країнах Шенгену не більше 90 днів за останні 180 днів. Подача документів на ВНЖ не обнуляє і не продовжує цей строк для виїзду та повторного вʼїзду.

У цій статті ми розберемо, чи можна виїжджати зі Словаччини до отримання ВНЖ, які ризики існують, що робити, якщо студент не встиг податися протягом 90 днів, і як правильно діяти у 2025 - 2026 навчальному році, щоб не втратити право на навчання та легальне перебування.

Зміст

Чи можна виїжджати зі Словаччини, якщо ВНЖ ще не готовий - правила для студентів

Правило 90 днів перебування в Шенгенській зоні продовжує діяти навіть після подання документів на студентський ВНЖ.

Чи можна виїжджати зі Словаччини до отримання карти ВНЖ і скільки чекати на рішення

Коротка й чесна відповідь - у більшості випадків виїжджати не можна. Саме на цьому етапі студенти найчастіше допускають критичні помилки, які призводять до відмови у вʼїзді, втрати часу та необхідності повторних міграційних процедур.

Скільки часу займає отримання студентського ВНЖ у 2025 - 2026 році

Згідно з чинним законодавством Словацької Республіки, розгляд документів на тимчасовий вид на проживання з метою навчання триває до 30 календарних днів з моменту подання повного пакета документів.

Прискорити цей етап неможливо - ані за додаткову оплату, ані через запити, звернення або дзвінки.

Якщо протягом цього строку:

  • ви не отримали SMS;
  • не було телефонного дзвінка;
  • не надійшло офіційне письмове повідомлення,

це означає, що рішення ще не ухвалене. У такій ситуації єдиний легальний спосіб отримати інформацію - особисте звернення до відділення міграційної поліції за місцем подання документів.

Телефоном або через третіх осіб інформація про статус справи не надається.

Виготовлення карти ВНЖ після ухвалення рішення

Після ухвалення позитивного рішення виготовляється пластикова карта ВНЖ. Строк її виготовлення залежить від обраного державного збору:

  • 39 євро - виготовлення карти до 2 робочих днів;
  • 10 євро - виготовлення карти до 30 календарних днів.

Важливо розуміти: рішення про надання ВНЖ і фактичне отримання карти - це два різні етапи. Право на вільний виїзд і повторний вʼїзд виникає лише після отримання пластикової карти ВНЖ.

Вік 17 - 22 роки вважається найбільш сприятливим для початку навчання за кордоном. У цей період легше звикнути до нової країни, інтегруватися у студентське середовище, знайти друзів і без зайвого тиску зробити перший крок до дорослого самостійного життя.

Навчання за кордоном дає можливість поступово адаптуватися, покращити знання мови та сформувати коло знайомств уже з перших місяців навчання. Звʼяжіться з менеджером Postupai - ми побудуємо процес вступу зрозуміло та без зайвих складнощів, щоб ви змогли розпочати навчання вже у вересні та впевнено увійти в новий етап життя.

Зв'язатися з менеджером

Чому виїзд зі Словаччини до отримання карти ВНЖ є небезпечним

Після подання документів на студентський ВНЖ студент має право легально перебувати на території Словаччини до моменту ухвалення рішення міграційною поліцією.

Однак цей статус:

  • не прирівнюється до наявності ВНЖ;
  • не дає права на вільний виїзд і повернення;
  • не є вʼїзним документом для Шенгенської зони.

Тут важливо чітко розрізняти:

  • очікування рішення щодо ВНЖ - внутрішній легальний статус на території Словаччини;
  • перетин державного кордону - окреме міграційне рішення, яке ухвалює прикордонна служба.

Якщо студент виїжджає в Україну до отримання пластикової карти ВНЖ, під час повернення він вʼїжджає до Шенгенської зони як звичайний турист. У такому разі прикордонна служба перевіряє:

  • чи використано ліміт 90 днів перебування протягом 180 днів;
  • реальну мету вʼїзду;
  • наявність достатніх підстав для повторного вʼїзду.

Навіть за наявності підтвердження про подання документів прикордонна служба має право відмовити у вʼїзді, оскільки таке підтвердження не є вʼїзним документом.

Коли виїзд можливий, але завжди з ризиком

Формально виїзд можливий, якщо одночасно виконуються всі умови:

  • ліміт 90 днів перебування в Шенгенській зоні не вичерпаний;
  • поїздка є короткостроковою;
  • у студента є підтвердження навчання та подання документів.

Проте навіть за дотримання цих умов жодних гарантій безперешкодного повернення не існує. Остаточне рішення завжди залишається за прикордонною службою.

Практичний висновок

Якщо документи на студентський ВНЖ уже подані, найбезпечніша та правильна стратегія - залишатися у Словаччині до отримання пластикової карти ВНЖ. Втрата кількох тижнів очікування є значно меншою проблемою, ніж ризик відмови у вʼїзді, повторної подачі документів або зриву навчального процесу.

Важливий нюанс

Якщо рішення щодо ВНЖ ще не ухвалене, студент може отримати в міграційній поліції за місцем подання підтвердження про прийняття документів, а також офіційний документ про те, що заява на ВНЖ подана та перебуває на розгляді.

Такий документ може допомогти під час перетину кордону між Словаччиною та Україною, оскільки Україна не є членом ЄС, і студент розглядається як громадянин України.

Водночас важливо розуміти: навіть наявність такого підтвердження не дає юридичної гарантії повторного вʼїзду та не діє під час перетину кордонів інших країн Шенгенської зони. У подібних випадках рекомендується вʼїжджати безпосередньо через словацький пункт пропуску.

Підсумок: як діяти студенту, щоб не втратити статус і навчання

Період очікування студентського ВНЖ - один із найуразливіших етапів для іноземного студента у Словаччині. Саме тут важливі не емоції та спонтанні рішення, а розуміння правил і чіткий порядок дій.

Ключові висновки:

  • подання документів на ВНЖ дає право перебувати на території Словаччини, але не надає права вільно виїжджати та повертатися;
  • до отримання пластикової карти ВНЖ будь-який виїзд за межі країни завжди несе ризик;
  • підтвердження про подання документів не замінює ВНЖ і не є вʼїзним документом;
  • за наявності сумнівів безпечніше відкласти поїздку, ніж зіткнутися з відмовою на кордоні;
  • якщо строк 90 днів безвізового перебування був пропущений, важливо діяти законно та своєчасно, а не погіршувати ситуацію порушенням міграційного режиму;
  • у межах 90 днів безвізового перебування громадянин України може виїжджати та переміщатися Шенгенською зоною до моменту подання документів на ВНЖ.

Міграційні питання - це не про удачу і не про «авось». Це про строки, документи та правильну стратегію. Один необдуманий виїзд може коштувати студенту навчального року, місця в університеті та повторної процедури оформлення.

Саме тому на етапі очікування ВНЖ особливо важливо мати поруч фахівців, які працюють із реальними кейсами студентів і розуміють, як діяти в кожній конкретній ситуації.

Де можна отримати офіційні розʼяснення

У кожній індивідуальній ситуації студент може заздалегідь звернутися за розʼясненнями. За потреби можна звʼязатися з прикордонною службою на конкретному пункті пропуску та уточнити правила перетину кордону саме у своєму випадку, а також звернутися до Міжнародної організації з міграції (IOM), яка надає офіційні консультації з питань міграційного законодавства.

Фахівці IOM надають розʼяснення на підставі чинних законів і офіційних процедур, що дозволяє отримати актуальну та коректну інформацію перед ухваленням рішення про виїзд.

Корисні офіційні ресурси:

17 - 22 роки

Оптимальний вік для навчальної міграції.

У цей період простіше адаптуватися до нової країни, знайти друзів, освоїтися в університетському середовищі та спокійно почати доросле життя без зайвого стресу. Навчання за кордоном дає час на адаптацію, мову та нові знайомства, які формуються природно вже з першого семестру.

Звʼяжіться з менеджером Postupai - ми допоможемо організувати вступ максимально просто та зрозуміло. За правильної підготовки ви зможете розпочати навчання вже у вересні та впевнено увійти в новий етап життя.

Отримати консультацію

Запитання-відповідь

  • Чи можна виїхати зі Словаччини, якщо документи на студентський ВНЖ уже подані, але карта ще не отримана?

    У більшості випадків виїзд зі Словаччини до отримання пластикової карти ВНЖ не рекомендується. Подача документів дає право перебувати на території Словаччини, але не надає автоматичного права вільно виїжджати та повертатися. У разі виїзду та спроби повторного вʼїзду рішення приймає прикордонна служба, і існує ризик відмови у вʼїзді.

  • Що робити, якщо строк 90 днів безвізового перебування закінчився, а ВНЖ ще не оформлений?

    Якщо 90 днів безвізового перебування минули, а документи на ВНЖ не були подані вчасно, необхідно діяти законно та не продовжувати перебування в Шенгенській зоні без легального статусу. У такій ситуації рекомендується залишити територію Шенгену та надалі діяти відповідно до правильної процедури подачі, за потреби звернувшись за професійною консультацією.

