Щороку студенти, які приїжджають навчатися до Словаччини, ставлять Postupai одне й те саме запитання та стикаються з однаковою ситуацією. Документи на студентський ВНЖ вже подані, рішення ще не ухвалене, пластикової карти немає, але виникає потреба терміново виїхати в Україну - через сімейні обставини, документи, іспити, канікули, різдвяні свята або з інших причин.
На перший погляд здається, що проблем немає - адже студент навчається в університеті, легально подав документи та очікує на рішення. Проте саме на цьому етапі найчастіше допускаються помилки, які згодом призводять до відмови у вʼїзді, втрати легального статусу, необхідності повторної подачі документів, пропуску семестру або навіть відрахування з університету через нездану сесію.
Важливо розуміти ключовий момент: подача документів на ВНЖ дає право перебувати лише на території Словаччини, але не надає автоматичного права вільно виїжджати, повертатися назад або подорожувати Європою. До моменту отримання карти тимчасового виду на проживання студент перебуває у перехідному, юридично чутливому статусі.
Також необхідно памʼятати про загальне правило перебування громадян України в Шенгенській зоні - 90 днів протягом 180 днів. Це означає, що без ВНЖ або візи студент може перебувати в країнах Шенгену не більше 90 днів за останні 180 днів. Подача документів на ВНЖ не обнуляє і не продовжує цей строк для виїзду та повторного вʼїзду.
У цій статті ми розберемо, чи можна виїжджати зі Словаччини до отримання ВНЖ, які ризики існують, що робити, якщо студент не встиг податися протягом 90 днів, і як правильно діяти у 2025 - 2026 навчальному році, щоб не втратити право на навчання та легальне перебування.
Правило 90 днів перебування в Шенгенській зоні продовжує діяти навіть після подання документів на студентський ВНЖ.
Коротка й чесна відповідь - у більшості випадків виїжджати не можна. Саме на цьому етапі студенти найчастіше допускають критичні помилки, які призводять до відмови у вʼїзді, втрати часу та необхідності повторних міграційних процедур.
Згідно з чинним законодавством Словацької Республіки, розгляд документів на тимчасовий вид на проживання з метою навчання триває до 30 календарних днів з моменту подання повного пакета документів.
Прискорити цей етап неможливо - ані за додаткову оплату, ані через запити, звернення або дзвінки.
Якщо протягом цього строку:
це означає, що рішення ще не ухвалене. У такій ситуації єдиний легальний спосіб отримати інформацію - особисте звернення до відділення міграційної поліції за місцем подання документів.
Телефоном або через третіх осіб інформація про статус справи не надається.
Після ухвалення позитивного рішення виготовляється пластикова карта ВНЖ. Строк її виготовлення залежить від обраного державного збору:
Важливо розуміти: рішення про надання ВНЖ і фактичне отримання карти - це два різні етапи. Право на вільний виїзд і повторний вʼїзд виникає лише після отримання пластикової карти ВНЖ.
Вік 17 - 22 роки вважається найбільш сприятливим для початку навчання за кордоном. У цей період легше звикнути до нової країни, інтегруватися у студентське середовище, знайти друзів і без зайвого тиску зробити перший крок до дорослого самостійного життя.
Навчання за кордоном дає можливість поступово адаптуватися, покращити знання мови та сформувати коло знайомств уже з перших місяців навчання. Звʼяжіться з менеджером Postupai - ми побудуємо процес вступу зрозуміло та без зайвих складнощів, щоб ви змогли розпочати навчання вже у вересні та впевнено увійти в новий етап життя.
Після подання документів на студентський ВНЖ студент має право легально перебувати на території Словаччини до моменту ухвалення рішення міграційною поліцією.
Однак цей статус:
Тут важливо чітко розрізняти:
Якщо студент виїжджає в Україну до отримання пластикової карти ВНЖ, під час повернення він вʼїжджає до Шенгенської зони як звичайний турист. У такому разі прикордонна служба перевіряє:
Навіть за наявності підтвердження про подання документів прикордонна служба має право відмовити у вʼїзді, оскільки таке підтвердження не є вʼїзним документом.
Формально виїзд можливий, якщо одночасно виконуються всі умови:
Проте навіть за дотримання цих умов жодних гарантій безперешкодного повернення не існує. Остаточне рішення завжди залишається за прикордонною службою.
Якщо документи на студентський ВНЖ уже подані, найбезпечніша та правильна стратегія - залишатися у Словаччині до отримання пластикової карти ВНЖ. Втрата кількох тижнів очікування є значно меншою проблемою, ніж ризик відмови у вʼїзді, повторної подачі документів або зриву навчального процесу.
Якщо рішення щодо ВНЖ ще не ухвалене, студент може отримати в міграційній поліції за місцем подання підтвердження про прийняття документів, а також офіційний документ про те, що заява на ВНЖ подана та перебуває на розгляді.
Такий документ може допомогти під час перетину кордону між Словаччиною та Україною, оскільки Україна не є членом ЄС, і студент розглядається як громадянин України.
Водночас важливо розуміти: навіть наявність такого підтвердження не дає юридичної гарантії повторного вʼїзду та не діє під час перетину кордонів інших країн Шенгенської зони. У подібних випадках рекомендується вʼїжджати безпосередньо через словацький пункт пропуску.
Період очікування студентського ВНЖ - один із найуразливіших етапів для іноземного студента у Словаччині. Саме тут важливі не емоції та спонтанні рішення, а розуміння правил і чіткий порядок дій.
Ключові висновки:
Міграційні питання - це не про удачу і не про «авось». Це про строки, документи та правильну стратегію. Один необдуманий виїзд може коштувати студенту навчального року, місця в університеті та повторної процедури оформлення.
Саме тому на етапі очікування ВНЖ особливо важливо мати поруч фахівців, які працюють із реальними кейсами студентів і розуміють, як діяти в кожній конкретній ситуації.
У кожній індивідуальній ситуації студент може заздалегідь звернутися за розʼясненнями. За потреби можна звʼязатися з прикордонною службою на конкретному пункті пропуску та уточнити правила перетину кордону саме у своєму випадку, а також звернутися до Міжнародної організації з міграції (IOM), яка надає офіційні консультації з питань міграційного законодавства.
Фахівці IOM надають розʼяснення на підставі чинних законів і офіційних процедур, що дозволяє отримати актуальну та коректну інформацію перед ухваленням рішення про виїзд.
Корисні офіційні ресурси:
- Міжнародна організація з міграції (IOM): https://www.mic.iom.sk/ru/
- Офіційна інформація про прикордонні переходи Словаччини: https://www.minv.sk/?hranicne-priechody-1
У цей період простіше адаптуватися до нової країни, знайти друзів, освоїтися в університетському середовищі та спокійно почати доросле життя без зайвого стресу. Навчання за кордоном дає час на адаптацію, мову та нові знайомства, які формуються природно вже з першого семестру.
Звʼяжіться з менеджером Postupai - ми допоможемо організувати вступ максимально просто та зрозуміло. За правильної підготовки ви зможете розпочати навчання вже у вересні та впевнено увійти в новий етап життя.
У більшості випадків виїзд зі Словаччини до отримання пластикової карти ВНЖ не рекомендується. Подача документів дає право перебувати на території Словаччини, але не надає автоматичного права вільно виїжджати та повертатися. У разі виїзду та спроби повторного вʼїзду рішення приймає прикордонна служба, і існує ризик відмови у вʼїзді.
Якщо 90 днів безвізового перебування минули, а документи на ВНЖ не були подані вчасно, необхідно діяти законно та не продовжувати перебування в Шенгенській зоні без легального статусу. У такій ситуації рекомендується залишити територію Шенгену та надалі діяти відповідно до правильної процедури подачі, за потреби звернувшись за професійною консультацією.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді