Каждый учебный год студенты, которые приезжают учиться в Словакию, задают Postupai один и тот же вопрос и сталкиваются с одинаковой ситуацией. Документы на студенческий ВНЖ уже поданы, решение ещё не вынесено, пластиковая карта отсутствует, но возникает необходимость срочно выехать в Украину - по семейным обстоятельствам, из-за документов, экзаменов, каникул, рождественских праздников или других причин.

На первый взгляд кажется, что проблем нет - ведь студент учится в университете, легально подал документы и ожидает решения. Однако именно на этом этапе совершается больше всего ошибок, которые впоследствии приводят к отказу во въезде, потере легального статуса, необходимости повторной подачи документов, пропуску семестра или даже отчислению из университета из-за несданной сессии.

Важно понимать ключевой момент: подача документов на ВНЖ даёт право находиться только на территории Словакии, но не даёт автоматического права свободно выезжать, возвращаться обратно или путешествовать по Европе. До момента получения карты временного вида на жительство студент находится в переходном, юридически чувствительном статусе.

Также необходимо помнить об общем правиле пребывания граждан Украины в Шенгенской зоне - 90 дней в течение 180 дней. Это означает, что без ВНЖ или визы студент может находиться в странах Шенгена не более 90 дней за последние 180 дней. Подача документов на ВНЖ не обнуляет и не продлевает этот срок для выезда и повторного въезда.

В этой статье мы разберём, можно ли выезжать из Словакии до получения ВНЖ, какие риски существуют, что делать, если студент не успел податься в течение 90 дней, и как правильно действовать в 2025 - 2026 учебном году, чтобы не потерять право на обучение и легальное пребывание.