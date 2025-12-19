Каждый учебный год студенты, которые приезжают учиться в Словакию, задают Postupai один и тот же вопрос и сталкиваются с одинаковой ситуацией. Документы на студенческий ВНЖ уже поданы, решение ещё не вынесено, пластиковая карта отсутствует, но возникает необходимость срочно выехать в Украину - по семейным обстоятельствам, из-за документов, экзаменов, каникул, рождественских праздников или других причин.
На первый взгляд кажется, что проблем нет - ведь студент учится в университете, легально подал документы и ожидает решения. Однако именно на этом этапе совершается больше всего ошибок, которые впоследствии приводят к отказу во въезде, потере легального статуса, необходимости повторной подачи документов, пропуску семестра или даже отчислению из университета из-за несданной сессии.
Важно понимать ключевой момент: подача документов на ВНЖ даёт право находиться только на территории Словакии, но не даёт автоматического права свободно выезжать, возвращаться обратно или путешествовать по Европе. До момента получения карты временного вида на жительство студент находится в переходном, юридически чувствительном статусе.
Также необходимо помнить об общем правиле пребывания граждан Украины в Шенгенской зоне - 90 дней в течение 180 дней. Это означает, что без ВНЖ или визы студент может находиться в странах Шенгена не более 90 дней за последние 180 дней. Подача документов на ВНЖ не обнуляет и не продлевает этот срок для выезда и повторного въезда.
В этой статье мы разберём, можно ли выезжать из Словакии до получения ВНЖ, какие риски существуют, что делать, если студент не успел податься в течение 90 дней, и как правильно действовать в 2025 - 2026 учебном году, чтобы не потерять право на обучение и легальное пребывание.
Правило 90 дней в Шенгене продолжает действовать даже после подачи документов на студенческий ВНЖ.
Короткий и честный ответ - в большинстве случаев выезжать нельзя. Именно на этом этапе студенты чаще всего совершают критические ошибки, которые приводят к отказу во въезде, потере времени и необходимости повторных миграционных процедур.
Согласно действующему законодательству Словацкой Республики, рассмотрение документов на временный вид на жительство с целью обучения занимает до 30 календарных дней с момента подачи полного пакета документов.
Ускорить этот этап невозможно - ни за дополнительную оплату, ни через запросы, обращения или звонки.
Если в течение этого срока:
это означает, что решение ещё не принято. В такой ситуации единственный легальный способ получить информацию - личное обращение в отделение миграционной полиции по месту подачи документов.
По телефону или через третьих лиц информация о статусе дела не предоставляется.
После вынесения положительного решения изготавливается пластиковая карта ВНЖ. Срок её изготовления зависит от выбранной государственной пошлины:
Важно понимать: решение о предоставлении ВНЖ и фактическое получение карты - это два разных этапа. Право свободного выезда и повторного въезда возникает только после получения пластиковой карты ВНЖ.
Возраст 17–22 года считается самым благоприятным для начала обучения за границей. В этот период легче привыкнуть к новой стране, встроиться в студенческую среду, найти друзей и без лишнего давления сделать первый шаг во взрослую самостоятельную жизнь.
Обучение за рубежом позволяет постепенно адаптироваться, улучшить язык и сформировать круг знакомств уже с первых месяцев учёбы. Свяжитесь с менеджером Postupai - мы выстроим процесс поступления понятно и без лишних сложностей, чтобы вы смогли начать обучение уже в сентябре и уверенно войти в новый этап жизни.
После подачи документов на студенческий ВНЖ студент имеет право легально находиться на территории Словакии до момента принятия решения миграционной полицией.
Однако данный статус:
Здесь важно чётко различать:
Если студент выезжает в Украину до получения пластиковой карты ВНЖ, при возвращении он въезжает в Шенген как обычный турист. В этом случае пограничная служба проверяет:
Даже при наличии подтверждения о подаче документов пограничная служба имеет право отказать во въезде, поскольку подтверждение подачи не является въездным документом.
Формально выезд возможен, если одновременно соблюдены все условия:
Однако даже при соблюдении этих условий никаких гарантий беспроблемного возвращения не существует. Окончательное решение всегда остаётся за пограничной службой.
Если документы на студенческий ВНЖ уже поданы, самая безопасная и правильная стратегия - оставаться в Словакии до получения пластиковой карты ВНЖ. Потеря нескольких недель ожидания несоизмеримо меньше риска отказа во въезде, повторной подачи документов или срыва учебного процесса.
Если решение по ВНЖ ещё не принято, студент может получить в миграционной полиции по месту подачи подтверждение о приёме документов, а также официальный документ о том, что заявление на ВНЖ подано и находится на рассмотрении.
Такой документ может помочь при пересечении границы между Словакией и Украиной, поскольку Украина не является членом ЕС, и студент рассматривается как гражданин Украины.
При этом важно понимать: даже наличие такого подтверждения не даёт юридической гарантии повторного въезда и не действует при пересечении границ других стран Шенгенской зоны. В подобных случаях рекомендуется въезжать непосредственно через словацкий пункт пропуска.
Период ожидания студенческого ВНЖ - один из самых уязвимых этапов для иностранного студента в Словакии. Именно здесь важны не эмоции и спонтанные решения, а понимание правил и чёткий порядок действий.
Ключевые выводы:
Миграционные вопросы - не про удачу и не про «авось». Это про сроки, документы и правильную стратегию. Один необдуманный выезд может стоить студенту учебного года, места в университете и повторной процедуры оформления.
Именно поэтому на этапе ожидания ВНЖ особенно важно иметь рядом специалистов, которые работают с реальными кейсами студентов и понимают, как действовать в каждой конкретной ситуации.
В каждой индивидуальной ситуации студент может заранее обратиться за разъяснениями. При необходимости можно связаться с пограничной службой на конкретном пункте пропуска и уточнить правила пересечения границы именно в своём случае, а также обратиться в Международную организацию по миграции (IOM), которая предоставляет официальные консультации по вопросам миграционного законодательства.
Специалисты IOM дают разъяснения на основании действующих законов и официальных процедур, что позволяет получить актуальную и корректную информацию перед принятием решения о выезде.
Полезные официальные ресурсы:
- Международная организация по миграции (IOM): https://www.mic.iom.sk/ru/
- Официальная информация о пограничных переходах Словакии: https://www.minv.sk/?hranicne-priechody-1
В этот период проще адаптироваться к новой стране, завести друзей, освоиться в университетской среде и спокойно начать взрослую жизнь без стресса. Учёба за границей даёт время на адаптацию, язык и новые связи, которые формируются естественно с первого семестра.
Свяжитесь с менеджером Postupai - мы поможем организовать поступление максимально просто и понятно. При правильной подготовке вы сможете начать обучение уже в сентябре и уверенно войти в новую жизнь.
В большинстве случаев выезд из Словакии до получения пластиковой карты ВНЖ не рекомендуется. Подача документов даёт право находиться на территории Словакии, но не даёт автоматического права свободно выезжать и возвращаться. При выезде и попытке повторного въезда решение принимает пограничная служба, и существует риск отказа во въезде.
Если 90 дней безвизового пребывания истекли и документы на ВНЖ не были поданы вовремя, необходимо действовать законно и не продолжать пребывание в Шенгенской зоне без статуса. В такой ситуации рекомендуется покинуть территорию Шенгена и далее действовать по корректной процедуре подачи, при необходимости обратившись за профессиональной консультацией.
Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы