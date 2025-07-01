Платформа сопровождения для обучения в Словакии
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
Получить консультацию
Оставить заявку
ru ua
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
Главная Блог Текст на словацком языке с переводом - притча про орла и словарь новых слов

Текст на словацком языке с переводом - притча про орла и словарь новых слов

Блог
дата изменения: 01.07.2025

Читаем на словацком - развиваемся внутри

Чтение на словацком языке - это не просто способ получения информации, а один из самых эффективных инструментов в изучении иностранных языков. Особенно полезно читать тексты на словацком языке, написанные в оригинале: художественные рассказы, поучительные притчи, диалоги и статьи. Такой подход не только помогает расширить словарный запас и укрепить грамматические навыки, но и позволяет глубже понять культуру, мышление и ценности носителей словацкого языка.

В этой статье мы предлагаем вам прочитать вдохновляющий текст на словацком языке - короткую притчу о орле, который долго считал себя обычным петухом. Этот рассказ идеально подходит тем, кто хочет читать на словацком, улучшать понимание прочитанного и получать при этом мотивацию к личностному росту.

Содержание

Текст на словацком языке с переводом - притча про орла и словарь новых слов

Чтение текста на словацком - лучший способ учить язык в живом контексте

Начнём с мотивации: читаем вдохновляющую притчу на словацком

Погрузитесь в короткий, но очень глубокий рассказ на словацком языке. Эта притча не только поможет вам попрактиковаться в чтении, но и заставит задуматься о внутренней силе, которая есть в каждом из нас. Это идеальный пример текста для изучающих словацкий - язык, который звучит красиво, живо и близко к сердцу славян.

Читайте на словацком - развивайте язык и мышление одновременно

Чтение текстов на словацком языке, это способ не только выучить новые слова и укрепить грамматику, но и потренировать образное мышление. Рассказ про орла, который считал себя петухом, читается легко, но оставляет важный след в душе. А главное - вы учитесь через смысл, а не только через правила.

Практикуем словацкий с пользой для души

Если вы хотите читать на словацком языке не просто слова, а живые истории, начните с этой притчи. Она идеально подойдёт для чтения вслух, перевода, изучения слов и просто размышлений. Это не просто языковое упражнение - это шаг к себе.

Переходим к чтению текста на словацком языке

Теперь, когда вы знаете, почему полезно читать тексты на словацком языке, предлагаем вам начать с простой и вдохновляющей притчи. Начать читать на словацком легко - особенно когда за каждым предложением скрывается смысл и практика!

Nie je vždy ľahké vybrať si ďalšie smerovanie života. Jeden hlas nám môže hovoriť, aby sme rástli k znamenitosti a druhý, rovnako silný, sa nás môže snažiť držať na nízkej úrovni. Tu je príbeh orla, ktorý počúval ten správny hlas.

Hniezdo vysoko na rozložitej hore obsahovalo pár veľkých orlích vajec. Jedného dňa zatriasol hniezdom silný vietor a jedno vajce sa skotúľalo po stráni dolu. Zastavilo sa až na farme. Obyvatelia farmy, sliepky, cítili, že by sa mali postarať o taký dar z nebies, tak požiadali starú sliepku, či by na ňom chvíľu nesedela. Súhlasila.

Nebolo to pre sliepku nič pohodlné, ale jej starostlivosť a teplo jej tela spôsobili, že sa z vajca konečne vyliahol orol. Orol bol, na svoje nešťastie, vychovaný ako kohút - dosť nezvyčajný, ale tak či tak kohút. Najsmutnejšie na všetkom bolo, že sám uveril, že nie je nič viac než kohút. No jeho duch túžil po niečom inom. Z času na čas, najmä v jasné slnečné rána, sa orol pozrel hore a videl na oblohe orlov. Ako si len želal, aby mohol lietať ako tie vtáky. Ale vždy, keď sa o tom zmienil, sliepky si z neho robili srandu a kotkodákali: „Kohút, čo chce lietať!“

Potom jedného dňa zaletel nízko nad farmu orol, pravdepodobne jeho brat alebo sestra a zavolal naňho:

- Prečo si tam dole a nelietaš tu s nami?
- Ja som kohút, odpovedal. Neviem lietať!
- Samozrejme, že vieš lietať, namietal orol. Si orol tak ako ja. Pozri na svoje krídla. Sú to kohútie krídla?
- Ale ja neviem lietať, znela nešťastná odpoveď.
- Ano, vieš. Rob to čo ja.

A tak náš orol so zaváhaním roztiahol po prvýkrát svoje mocné krídla. Na svoje prekvapenie, čoskoro plachtil na oblohe.

Перевод притчи на русский язык

Выбор следующего направления в жизни не всегда даётся легко. Один голос может звать нас к совершенству, а другой, столь же сильный, может пытаться удержать нас на низком уровне. Вот история орла, который прислушался к правильному голосу.

Гнездо высоко на раскидистой горе содержало пару больших орлиных яиц. Однажды сильный ветер потряс гнездо, и одно яйцо скатилось по склону вниз. Оно остановилось на ферме. Жители фермы - куры - почувствовали, что должны позаботиться о таком подарке с небес, и попросили старую курицу немного посидеть на нём. Та согласилась.

Это было неудобно для курицы, но её забота и тепло тела позволили яйцу наконец-то вылупиться. Из него появился орёл. К несчастью, он был воспитан как петух - довольно необычно, но всё же он стал петухом. Самое грустное было то, что он сам поверил, будто он ничего больше, чем петух. Однако его дух стремился к большему. Время от времени, особенно в ясные солнечные утра, он смотрел вверх и видел в небе орлов. Как же он мечтал летать, как они! Но всякий раз, когда он говорил об этом, куры смеялись над ним и кудахтали: «Петух, который хочет летать!»

Однажды орёл пролетел низко над фермой - возможно, его брат или сестра, и позвал его:

  • Почему ты там внизу? Почему не летаешь с нами?
  • Я петух, - ответил он. - Я не умею летать!
  • Конечно, умеешь, - возразил орёл. - Ты орёл, как и я. Посмотри на свои крылья. Это разве крылья петуха?
  • Но я не умею летать, - печально ответил он.
  • Умеешь. Просто делай, как я.

И тогда наш орёл с сомнением расправил свои мощные крылья. К своему удивлению, вскоре он уже парил в небе.

Изучайте словацкий язык вместе с Postupai - оставьте заявку, и менеджер свяжется с вами, чтобы подобрать подходящий курс словацкого языка.

Связаться с менеджером

Новые слова: изучаем словацкий через текст

Вот список полезных слов и выражений из прочитанной притчи. Они помогут вам лучше понять текст, пополнить словарный запас и использовать живую лексику в повседневной речи.

Словацкое слово Перевод на русский
vybrať si выбрать
smerovanie направление
hlas голос
znamenitosť совершенство,
выдающееся качество
úroveň уровень
príbeh история, рассказ
počúvať слушать
hniezdo гнездо
vajce яйцо
vietor ветер
skotúľať sa скатиться
stráň склон
farma ферма
obyvatelia жители
sliepka курица
postarať sa позаботиться
sedieť (na vajci) сидеть (на яйце)
vyliahnuť sa вылупиться
nešťastie несчастье
vychovaný воспитанный
nezvyčajný необычный
duch дух
túžiť po niečom стремиться к чему-то
jasné slnečné ráno ясное солнечное утро
pozrieť hore посмотреть вверх
želal si желал
lietanie полет
robiť si srandu смеяться, издеваться
kotkodákať кудахтать
zavolať позвать
namietať возразить
krídla крылья
so zaváhaním с сомнением
roztiahnuť расправить
mocné мощные
plachtiť парить (в воздухе)
prekvapenie удивление, сюрприз

Продолжайте изучение словацкого языка

Чтение притч и коротких рассказов на словацком языке, это отличный способ расширить словарный запас и развить чувство языка. Но главное, практиковаться регулярно!

  • Читайте тексты в оригинале и пытайтесь переводить их самостоятельно.
  • Заводите словарь новых слов - повторяйте их вслух и в контексте.
  • Слушайте, как звучит словацкий, и пытайтесь имитировать произношение.
  • Используйте интерактивные инструменты для перевода и тренировки лексики.

Изучайте словацкий язык онлайн - начните уже сегодня!

Хотите уверенно читать, понимать и говорить на словацком? Начните изучение прямо сейчас - без учебников и скучных таблиц. Онлайн-формат позволяет учиться в удобное время, в любом месте и в собственном ритме.

  • Чтение и перевод текстов на словацком языке
  • Изучение слов и выражений в контексте
  • Тренировка грамматики и разговорной речи
  • Моментальный перевод и пояснение сложных конструкций

Поступайте умно: учите словацкий язык онлайн бесплатно вместе с Postupai - вашим языковым помощником. Всё, что нужно для практики и прогресса - в одном месте!

Если вас интересуют курсы словацкого языка - Postupai их предоставляет. Оставьте заявку на сайте и получите подробную консультацию. Начать легко - просто сделайте первый шаг!

Postupai

С нами изучать словацкий язык интересно и качественно!

Оставляйте заявку, записывайтесь на курсы и учите словацкий язык с нами. Наши преподаватели не дадут расслабиться: домашнего задания будет много - и вы сами увидите результат!

Получить консультацию

Вопрос-ответ

  • Зачем читать тексты на словацком языке?

    Чтение на словацком помогает быстрее освоить язык, расширить словарный запас и понять грамматику в реальном контексте. Это также развивает чувство языка и способствует лучшему пониманию культуры Словакии.

  • Можно ли выучить словацкий язык онлайн бесплатно?

    Да! На сайте Postupai вы можете бесплатно изучать базовую информацию о словацком языке - алфавит, часто используемые слова, грамматические правила, диалоги, а также пользоваться тренажёрами и проходить тесты. Платформа предоставляет доступ к учебным текстам, лексике и теоретическим материалам. Кроме того, вы можете записаться на платные курсы словацкого языка - как онлайн, так и очно в Словакии. Это удобный способ изучать язык поэтапно и с опорой на проверенные материалы.

Если у Тебя еще остались вопросы по данной теме

Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы

Вас может заинтересовать
Колледжи в Словакии после 9 класса
Колледжи в Словакии после 9 класса
Условия заселения и пребывания в общежитиях Словакии во время эпидемиологической ситуации
Условия заселения и пребывания в общежитиях Словакии во время эпидемиологической ситуации
Когда нужно начинать учить словацкий язык
Когда нужно начинать учить словацкий язык
Словацкий язык на первую неделю жизни в Словакии для студента
Словацкий язык на первую неделю жизни в Словакии для студента